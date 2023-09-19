عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. والأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا لدرجات الحرارة وسقوطا للأمطار

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية، نعلى كافة محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة مئوية.

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أكد محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، أن حزمة زيادة المرتبات والمعاشات، سيستفيد منها كافة فئات الدولة، منها 11 مليون مواطن على المعاش، و5 مليون موظف، و5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة.

أحلى ترويج للسياحة.. أحمد موسى يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، أحلي ترويح لـ السياحة وأفضل ترويج لمحافظة الإسكندرية.

شعبة الأدوية تزف بشرى عن أزمة أدوية الغدة ونقص الجلاتين
كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل نقص مادة الجلاتين في سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك مصنعين توفر هذه المادة بنسبة تصل ٤٠٪.

أحمد موسى: الأهلي كان بيلاعب فريق وحكم فى مباراة السوبر الأفريقي
ومن جانبه قال الناقد الرياضي أيمن أبو عايد،:" لاعبو الأهلي تعاملوا بتفائل زائد خلال المباراة وقبلها وكان يستعدون للاحتفال".

راهنوا بعض على الاحتفال.. ناقد يكشف مفاجأة عن لاعبي الأهلي بالسوبر الإفريقي
قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن الاتحاد الأفريقي لم يحترم بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت بين بطلين، النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية
أفاد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن منتجات حلاوة المولد والمستلزمات المدرسية، متاحة في مراكز الشركة بتخفيضات تصل إلى 25%.

بعد قرارات السيسي الأخيرة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر
كشفت قناة "العربية"  عن موعد زيادة المعاشات التي تم الإعلان عنها من الرئيس السيسي خلال تصريحاته الأخيرة، فيما يتعلق بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي جاء في مجملها العمل على زيادة المعاشات.

أصحاب المعاشات اتحاد العاصمة الجزائري الأرصاد الجوية الاحوال الجوية اعلان محمد صلاح أحمد موسى أحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

صدمة مدوية | أوسوريو يستقر على استبعاد نجم الزمالك من المباريات القادمة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

ترشيحاتنا

حدث ليلا| زلزال بقوة 2.3 ريختر يضرب جزيرة كريت.. بن زايد: العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية وراسخة.. نهال طايل تجري عملية جراحية.. تصريحات صادمة من مدرب الزمالك عن اللاعبين

موجز السوشيال| السهر والشيشة.. تصريحات صادمة لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك… راندا البحيري تثير الجدل بشأن فنانة شهيرة

هل السرحان في الصلاة يبطلها وما هو العلاج.. ماذا قال علماء الإفتاء

وان بلس تتحدى بتابلت OnePlus Pad Go الأرخص

أخبار التوك شو| بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. والأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا لدرجات الحرارة وسقوطا للأمطار

رفع معنوياتنا.. طفلة ببني سويف تعبر عن سعادتها بزيارة الرئيس لقريتها| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

قطرات الأنف تدمر الذاكرة والتركيز في هذه الحالة.. احترس منها

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ