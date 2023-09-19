أخبار التوك شو| بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. والأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا لدرجات الحرارة وسقوطا للأمطار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد: موسم الخريف يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسقوط أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية، نعلى كافة محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل القاهرة غدا 32 درجة مئوية.

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أكد محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، أن حزمة زيادة المرتبات والمعاشات، سيستفيد منها كافة فئات الدولة، منها 11 مليون مواطن على المعاش، و5 مليون موظف، و5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة.

أحلى ترويج للسياحة.. أحمد موسى يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، أحلي ترويح لـ السياحة وأفضل ترويج لمحافظة الإسكندرية.

شعبة الأدوية تزف بشرى عن أزمة أدوية الغدة ونقص الجلاتين

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل نقص مادة الجلاتين في سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك مصنعين توفر هذه المادة بنسبة تصل ٤٠٪.

أحمد موسى: الأهلي كان بيلاعب فريق وحكم فى مباراة السوبر الأفريقي

ومن جانبه قال الناقد الرياضي أيمن أبو عايد،:" لاعبو الأهلي تعاملوا بتفائل زائد خلال المباراة وقبلها وكان يستعدون للاحتفال".

راهنوا بعض على الاحتفال.. ناقد يكشف مفاجأة عن لاعبي الأهلي بالسوبر الإفريقي

قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن الاتحاد الأفريقي لم يحترم بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت بين بطلين، النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

أفاد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن منتجات حلاوة المولد والمستلزمات المدرسية، متاحة في مراكز الشركة بتخفيضات تصل إلى 25%.

بعد قرارات السيسي الأخيرة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

كشفت قناة "العربية" عن موعد زيادة المعاشات التي تم الإعلان عنها من الرئيس السيسي خلال تصريحاته الأخيرة، فيما يتعلق بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي جاء في مجملها العمل على زيادة المعاشات.