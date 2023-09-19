تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

أفاد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن منتجات حلاوة المولد والمستلزمات المدرسية، متاحة في مراكز الشركة بتخفيضات تصل إلى 25%.

وخلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار رشدي إلى أن سعر علبة حلاوة المولد في مراكز الشركة يبلغ 100 جنيه مقابل 180 جنيها في المحلات العادية.

وأوضح أن سعر كيلو السكر في مراكز الشركة يبلغ 20 جنيهًا لكل 1000 جرام، وأن أسعار الأرز تبدأ من 20 جنيهًا، مشيرا إلى أن اللحم البلدي السوداني محل إقبال كبير ويتوفر بسعر 220 جنيهًا.

وأكد أيضًا على التعاون مع شركات عالمية؛ لتدريب الشباب على مهارات البيع وخدمة الزبائن لتعزيز مستوى الخدمة ورضا المستهلكين.