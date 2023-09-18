شركة النيل: طرح علب حلوى المولد بسعر 100 جنيه للكيلو تكفي اسرة متوسطة

كشف عادل رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تفاصيل طرح حلوى المولد النبوي، في المجمعات الاستهلاكية. قائلاً : بالرغم من أن شركة النيل النيل متخصصه في السلع الغذائية والاستراتجية لكن دعماً للمواطنين في ذوق الظروف الاقتصادية جرى توفير حلاوة المولد بسعر يحمل خصماً بنسبة 25% ليبلغ سعر الكيلو جرام 100 جنيهاً تجمل 39 قطعة في كافة المجمعات ومعارض أهلا مدارس تكفي لاسرة متوسط\ة العدد ".



نوه خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": أن كافة المعرض تتواتتوافر بها السلع بخصومات كبيرة طبقاً لتوجيهات وزارة التموين حيث يبلغ السكر الكيلو جرام صافي 20 جنيهاً والارز مابين 20-22 جنيهاً صنف عريض الحبة وأسعار اللحوم مطروح لحوم برازيلية قطع ومفرومة بسعر 160 جنيهاً ولتر الزيت الخليط أربعين جنيهاً



شدد أن وزارة التموين شددت على كثافة طرح السلع في المعارض وفي ضوء ذلك يوجة عربة محملة باللبضائع لضمان إستمرارية تدفق السلع على المنافذ ومعارض أهلا مدارس وعدم نفاذها "