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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحلى ترويج للسياحة.. أحمد موسى يعلق على إعلان محمد صلاح الجديد

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن إعلان محمد صلاح ولوفرين زميله بفريق ليفربول الانجليزي، أحلي ترويح لـ السياحة وأفضل ترويج لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  اللاعب محمد صلاح يستحق أضعاف أضعاف الإشادة التي ينالها من قبل المصريين؛ تزامنا مع إعلانه عن الإسكندرية رفقة زميله فريق ليفربول  «لوفرين».

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "منتهى التقدير لمحمد صلاح على ترويجه للسياحة المصرية في الإسكندرية.. أي وقت تذهب فيه إلى الإسكندرية، ستجد أشهى الأكل وأجمل الشواطئ وأرقى الناس وأجواءً رائعة".

وأضاف موسى: "صلاح هو ابن مصر الأصيل، والكثير من الأموال تُنفق في ما يقوم به، نشكرك جميعاً على الدعاية الإيجابية التي تُقدمها لمصر والإسكندرية. هذه المحافظة تستحق ذلك بالفعل لأنها مدينة ساحرة".

وأشار موسى إلى أن محمد صلاح قدم معرضًا للأماكن والأطعمة في الإسكندرية، مُشيرًا إلى الأماكن والأطعمة التي ذكرها في إعلانه، والتي تشمل الحواوشي والسمك والفول والطعمية والكبدة والكشري. وقال: "هناك العديد من الأماكن التي تستحق الزيارة في الإسكندرية ومنطقة الإسكندرية بشكل عام. مصر حضارة وإرث عظيم وتاريخ طويل، وتُقدم أجواءً مميزة لزوارها".

 

اعلان محمد صلاح أحمد موسى برنامج على مسئوليتي اللاعب محمد صلاح ليفربول الانجليزي

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