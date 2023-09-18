شعبة الأدوية تزف بشرى عن أزمة أدوية الغدة ونقص الجلاتين

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل نقص مادة الجلاتين في سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن هناك مصنعين توفر هذه المادة بنسبة تصل ٤٠٪.



وأضاف رئيس شعبة الأدوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن هذين الصناعين يشهدا ضغط كبير الأمر الذي سبب أزمة حقيقية، متابعا انه تم التعامل مع الازمة بشكل سريع ورفع الإنتاج وبالتالي تم القضاء على الأزمة تماما.

كل نواقص الأدوية موجودة



وفي السياق نفسه أشار الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، إلى أن مشكلة التسعيرة في الأدوية تشغل بال قطاع الدواء في مصر، ووضع السوق مستقر وكل الأدوية التي ليس لها بدائل موجو.

ودواء الغدة الدرقية أصبح له بديل وطني وعلى شراء جيد.