فتحي سعد يكشف تطورات حالته الصحية ويستعد لمغادرة المستشفى خلال أيام| خاص

كشف الفنان فتحي سعد ، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة العجوزة.

وقال فتحى سعد، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إن حالته الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد أن تعرض لارتفاع ضغط الدم وحدوث التهابات فى الكبد والكلى وارتفاع نسبة البوتاسيوم .

وعن موعد خروجه من المستشفى ، قال فتحى سعد، إنه من المقرر أن يخرج من المستشفى خلال يومين .

وأضاف فتحى سعد ، أن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي يتواصل معه بشكل مستمر ويتابع حالته الصحية.

أعمال الفنان فتحي سعد

وكانت أحدث أعمال الفنان فتحى سعد، هو مشاركته فى مسلسل الكابتن الذى عرض فى السباق الرمضاني 2025، وهو من بطولة أكرم حسني وبمشاركة عدد من النجوم ومن أبرزهم أحمد الرافعي، محمد رضوان، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة.

وفتحي سعد، هو ممثل مصرى، ولد في 29 ابريل 1968، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات وعمل بالمسرح والسينما والتليفزيون، وأدى أدواراً ثانوية، وقدم أيضا برامج الكاميرا الخفية، ومن أعماله: مسلسل من الذي لا يحب فاطمة ؟ عام 1996، ومسلسل حكايات زوج معاصر عام 2003، ومسلسل الكبير أوي الجزء الثالث عام 2013.