شعبة الأدوية: لا يوجد نقص في الدواء ودائما هناك البديل بنفس الجودة

قال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن البيع في الصيدليات يكون بالاسم التجاري.

وأضاف خلال الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أقل دواء في السوق يوجد له 12 بديل وهناك أدوية لها بدائل أكثر من ذلك"، لافتا: "الطبيب يكتب الاسم التجاري للمريض لذلك المريض يعتقد أن هذا هو الدواء الذي يحتاجه".

وأشار الدكتور محمد شاهين، سكرتير عام مساعد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "لا يوجد نقص في الأدوية ودائما هناك البديل بنفس الجودة".