رئيس شعبة الدواء يوجه نداءً عاجلا: علينا الشراء من صيدليات نثق بها.. فيديو

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، على تحذير هيئة الدواء من أدوية مغشوشة بالأسواق.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الأدوية المغشوشة ظاهرة عالمية وما تم ضبطة نتيجة لجهود الأجهزة الرقابية والتفتيش الصيدلي".

وأضاف: "هيئة الدواء تقدم توعية مستمرة حول الأدوية الموجودة بالصيدليات"، موجها نصيحة، قائلا: "لابد من شراء الدواء من صيدليات نثق فيها والأماكن الرسمية المعتمدة من هيئة الدواء".

وحذر من الدواء المغشوش، قائلا: "ممكن أن تجد مادة ضارة بالصحة فى الدواء المغشوش، فهو مصنوع فى مكان ومصدر غير معلوم وتم تصنيعها فى بيئة غير صالحة لتصنيع الدواء".

