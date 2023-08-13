صيادلة القاهرة: لدينا إدارة متخصصة في توفير الدواء الناقص.. فيديو

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، إن إدارة متخصصة في توفير الدواء الناقص.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك 14 شركة في مصر تنتج الدواء"، لافتا: "لا يوجد صيدلية في مصر اقتصاداتها تستطيع مواكبة التغيرات التي تحدث في سوق الدواء وتوفر آلاف الأصناف عندها".

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي في نقابة صيادلة القاهرة،: "لا فرق بين الدواء المحلي والمستورد"، متابعا: "لدينا أكثر من 17 ألف صنف دواء مسجل وأكثر من 6 آلاف مكمل غذائي مسجل وآلاف الأصناف المسجلة من أدوية التجميل".