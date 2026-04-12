عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على التوجيه بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رب الأسرة المصرية، وهو الوحيد القادر على أن يوجه بان يكون هناك قانون جديد للأحوال الشخصية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة قامت بعمل قانون الأحوال الجنائية والذي كان يعد الدستور الثاني، وتم الإنتهاء منها، فلماذا كل هذا التأخير في إصدار قانون للأحوال الشخصية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه ازاي يتم السماح أن فيه أب بيذل عياله أو أن يكون فيه أب يكون لديه القدرة المالية ويزور الدخل بتاعه؟.. وأزاي يتم السماح بالست اللي بتذل الراجل وميشوفش عياله؟