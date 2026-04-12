خطوات تصعيدية من جانب الأهلي للرد على الأزمة مع اتحاد الكرة| تفاصيل

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعا خلال ساعات لدراسة تقرير إدارة الكرة حول رفض لجنة الحكام بإتحاد الكره حضور وفد النادي لجسة استماع محادثات غرفة الفار خلال مباراة الفريق الأحمر امام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة للجدل خاصة قبل نهايتها حيث لم يحتسب الحكم محمود وفا ركلة جزاء رغم استدعاء محمود عاشور حكم تقنية الفيديو لمراجعتها مما دعا الأهلي بتقديم طلب لسماع ما دار في تلك المواجهة.

وحضر وفد الأهلي ظهر اليوم إلى مقر اتحاد الكرة برئاسة سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد فكري خبير فني وناصر عباس محلل التحكيم بقناة النادي ولكن تم رفض دخولهم بسبب تحديد الجبلاية عناصرا من الجهاز الفني فقط بناء علي خطاب رسمي.

وتقوم إدارة الكرة حاليا بإعداد تقرير شامل لتصورهم عن الأزمة مصحوبا بمقاطع فيديو تبرز تجاوزات الحكم محمود وفا تجاه ثلاثي الفريق الأحمر محمد الشناوي وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه.

ويتضمن التقرير المخاطبات التي تقدم بها الأهلي الي اتحاد الكره ورابطة الأندية، وسيقوم مجلس الإدارة بمناقشة الأمر بشكل كامل مع وضع تصور لقرارات النادي المقبلة .