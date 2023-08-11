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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يطالب بمنع صرف الدواء بدون روشتة طبيب.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول الدواء من دون استشار طبيب أمرا خطيرا، مشددا على ضرورة عدم صرف الأدوية بدون روشتة الأطباء، ومنع طلب الدواء بالتليفون.

حسام موافي: يجب منع صرف الأدوية بدون روشتة طبيب 


واستشهد حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، بواقعة دخوله إحدى الصيدليات في السعودية بشأن الاحتقان في الزور، ورفض الصيدلي إعطائه الدواء بدون روشتة، معلقا: رغم معرفة الصيدلي بي إلا أنه رفض صرف الدواء بالمخالفة للقانون، ورغم حزني لكني فرحت كثيرا بالموقف.

وأشار موافي إلى أن الأدوية خطيرة ويجب عدم أخذ العلاج بلا استشارة طبيب، متسائلا: لو جالك صداع وأخذت دواء للصداع وشفيت هل علمت ما كان بك من مرض؟.

حسام موافي برنامج ربي زدني علما صدى البلد الدواء السعودية

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