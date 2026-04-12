جهاز التطوير والتجميل يستجيب لشكاوى المواطنين ويقضي على بؤرة قمامة بأرض الفروسية بحي ثالث

قام جهاز التطوير والتجميل، تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار محافظ الإسماعيلية للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، بالاستجابة لشكوى المواطنين بشأن وجود بؤرة قمامة بأرض الفروسية أمام الإذاعة والتليفزيون بحي ثالث.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

حيث تم رفع تجمعات القمامة من الجزيرة الوسطى بالمنطقة، والتعامل الفوري مع الشكوى، إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة وتجميل بالموقع، شملت غرس عدد من أشجار الزينة مثل البوانسيانا والتكوما، وذلك بمشاركة فعّالة من المواطنين، في إطار نشر الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية للحفاظ على المظهر الجمالي.

وفي سياق متصل، واصل الجهاز جهوده المكثفة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء، حيث تم تمشيط مساحات واسعة ورفع المخلفات من الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري، بالإضافة إلى أعمال النظافة بطريق الدائري على مساحة تمتد لنحو ٨٠ فدانًا، وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين بالحدائق والمتنزهات والطرق الحيوية.