رأسية مونيز.. صن دوانز يتقدم على الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
خطوات تصعيدية من جانب الأهلي للرد على الأزمة مع اتحاد الكرة| تفاصيل
تصعيد دولي محتمل.. كوبا تهدد بالرد العسكري حال أي استهداف أمريكي
عمرو أديب: الرئيس السيسي الوحيد القادر على التوجيه بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف
رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران
تراجع الدعم الدولي لإسرائيل.. وتحذيرات من انقسام أمريكي وتصعيد مع إيران
تحركات دبلوماسية مرتقبة.. وسطاء يسعون لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران
برلماني: 20% فقط استطاعوا استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء
مفتي الجمهورية: مصر شكلت حلقة الوصل في الحركة العلمية بين المشرق والمغرب
وغد وعدواني ومخادع.. سكرتير نتنياهو العسكري رئيسا لـ الموساد
وزير البترول الأسبق: أتوقع عودة مفاوضات باكستان مرة أخرى خلال 48 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إرادة جيل: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول

حزب إرادة جيل
عبد الرحمن سرحان

أكد حزب إرادة جيل أن العالم يشهد تحولات كبرى في خريطة الطاقة، في ظل تصاعد حروب البترول والصراعات الجيوسياسية، مشددًا على أن الطاقة الشمسية لم تعد مجرد خيار بيئي، بل أصبحت أداة استراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية.

وأوضح الحزب أن مصر تمتلك فرصة تاريخية للتحول إلى قوة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي مميز ومعدلات سطوع شمسي مرتفعة على مدار العام.

وأضاف الحزب أن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري يضع الاقتصاد الوطني تحت ضغط التقلبات العالمية، بينما تمثل الطاقة الشمسية حلاً مستدامًا منخفض التكلفة، يمكنه توفير مليارات الدولارات من العملة الصعبة، وإعادة توجيهها لدعم قطاعات الإنتاج مثل الصناعة والزراعة. وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

وطرح الحزب رؤية متكاملة لتعميم استخدام الطاقة الشمسية، تشمل التوسع في تركيب الألواح الشمسية بالمنازل والمصانع بنظام “صافي القياس”، ودعم استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة من خلال تشغيل طلمبات الري، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للنقل الأخضر عبر محطات شحن السيارات الكهربائية.

وشدد الحزب على أهمية تبني استراتيجية وطنية تقوم على توطين صناعة الخلايا الشمسية والبطاريات محليًا، وإطلاق مبادرات تمويلية ميسرة لدعم التحول للطاقة النظيفة، فضلًا عن تحويل المدن الجديدة إلى مدن شمسية متكاملة، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية لخلق سوق عمل واعد في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن معركة المستقبل لن تُحسم بامتلاك آبار النفط، بل بقدرة الدول على استغلال مواردها الطبيعية الذكية، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، واصفًا إياها بـ"الذهب الأصفر" الذي يمكن أن ينقذ الاقتصاد المصري من تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح ضيف أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، إذا ما تم استغلال مواردها بشكل علمي ومدروس، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة الشمسية لا يحقق فقط وفورات اقتصادية، بل يعزز الأمن القومي ويقلل من التلوث، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتشغيل.

وأكد أن الشمس التي تشرق على مصر يوميًا تمثل ثروة حقيقية لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، داعيًا إلى تبني رؤية وطنية جادة لتحويل مصر إلى نموذج رائد في مجال الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

الإيجار القديم

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة تولي دفن النساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: المنتحر ليس كافرًا وإنما مسلم مذنب مصيره إلى مشيئة الله

السوشيال ميديا

ما حكم الطلاق عبر السوشيال ميديا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
فيديو

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد