الأهلي يستعين بتصريحات رويز لتصعيد الأزمة مع اتحاد الكرة إلى وزير الرياضة| خاص

قرر مجلس إدارة الأهلي رفع أزمة الحكم محمود وفا ولجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم الي وزارة الرياضة ومؤسسات الدولة.

وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الأهلي سيرسل مذكرة رسمية الي وزارة الرياضة في غضون ساعات يطلب فيها التدخل بسبب ما أسماه تعنت من قبل لجنة الحكام ومحاولة سحب البطولة.

وأضاف:" الأهلي سيطلب تعويض مالي ورد إعتبار بعد تصريحات اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام والتي أكد فيها انه لم يتحدث معه أحد لطلب حكام أجانب لمباراة القمة التي كان مقررا اقامتها 11 مارس 2025 وانسحب الاهلي منها وتم تغريبمه خسائر البث الفضائي.

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعا خلال ساعات لدراسة تقرير إدارة الكرة حول رفض لجنة الحكام بإتحاد الكره حضور وفد النادي لجسة استماع محادثات غرفة الفار خلال مباراة الفريق الأحمر امام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة للجدل خاصة قبل نهايتها حيث لم يحتسب الحكم محمود وفا ركلة جزاء رغم استدعاء محمود عاشور حكم تقنية الفيديو لمراجعتها مما دعا الأهلي بتقديم طلب لسماع ما دار في تلك المواجهة.

وحضر وفد الأهلي ظهر امس الي مقر اتحاد الكره برئاسة سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد فكري خبير فني وناصر عباس محلل التحكيم بقناة النادي ولكن تم رفض دخولهم بسبب تحديد الجبلاية لعناصر من الجهاز الفني فقط بناء علي خطاب رسمي.