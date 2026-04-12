قبل شم النسيم.. ضبط 940 كيلو من اللحوم والأسماك غير الصالحة بكفر الشيخ

نجحت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التموين، في ضبط 940 كيلوجراماً من اللحوم والأسماك غير الصالحة.

جاء ذلك خلال حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدفت محال بيع الأسماك، والسوبر ماركت، وثلاجات الحفظ، لضمان سلامة الغذاء المعروض تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

و أسفرت الجهود عن ضبط 590 كجم من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و320 كجم أسماك مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 30 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية.

وجرى تحرير 11 محضراً بالمخالفات المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف مباشر من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين، وذلك في إطار خطة الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.