شريهان تهنئ المصريين بعيد القيامة برسالة مؤثرة| ماذا قالت؟

وجّهت الفنانة شريهان رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، عبر حسابها الرسمي على منصة «تويتر»، معبرة عن أمنياتها بالخير والسلام للجميع.

وأكدت شريهان في رسالتها على روح الوحدة الوطنية، مهنئة جميع المصريين بهذه المناسبة، ومشيرة إلى أهمية التماسك والترابط بين أبناء الوطن الواحد.

ودعت الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يسود بين أبنائها الحب والتآخي، مشددة على ضرورة الحفاظ على روح التعايش التي تجمع المصريين في نسيج واحد.

علقت الفنانة شيريهان علي ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى الحرب القائمة بين البلاد.

وكتبت شيريهان عبر موقع التواصل الاجتماعي x:"الإحترام بين الدول واجباً و ليس خيارًا، أرفض ما شاهدته وأشاهده من لغة استعلاء لفظي جسدي، والإيماءات، واللعب بالنبرات الصوتيه والكلمات المباشرة والغير مباشرة، وكل ما فيها من جمل مطاطيه ذات الألف معنى ومعنى والمفترض انها تدل عن القوة وغيرها .. لغة مرفوضه تماماً لي كمواطنة مصرية بسيطة".

وتابعت :" أحترم وأحب المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم الطيب الحبيب والشقيق ،والحقيقه أري أن هذه اللغة المرفوضة لي تماماً تسيئ كثيراً إلى شخص المتحدث أولاً، ثم تسيئ إلى الشعب الأمريكي ثانياً والذي لا أعتقد إنه يوافق على أغلبها، حقاً لا تليق".

وأصافت :"الإساءة لهم هم وليس لنا، فهي لغة ليست مؤدبة وغير محترمه ولا تليق، لغة سيئه و ركيكه، تسيئ إليهم كثيراً، إيماءات ولغة جسدية ولفظية وصوتيه تهدف إلى إيصال رسائل معينة ذات ألف معنى ومعنى".

واختتمت :" بالنسبة لي محت وأزالت القوة ولا تدل على الثقة في النفس، لغة لاتليق أولاً بأمريكا وثانياً بالشعب الأمريكي وثالثاً بالرئيس الحالي الأمريكي دونالد ترامب .. وأغلبها متضاربه ومتناقضة، بل أصبحت في بعض الأحيان بالنسبة لي مضحكه وتجعلني قلقه علي الشعب الأمريكي".