مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أكد محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، أن حزمة زيادة المرتبات والمعاشات، سيستفيد منها كافة فئات الدولة، منها 11 مليون مواطن على المعاش، و5 مليون موظف، و5 مليون مستفيد من تكافل وكرامة.

قال محمد عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه خلال شهر أبريل الماضي، كان هناك زيادة لأصحاب المعاشات بمقدار 300 جنيه لـ 11 مليون من أصحاب المعاشات، كلفت الدولة 32 مليار جنيه.

تابع مستشار وزير المالية للموازنة، أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص.. مشددًا على أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.

وأشار محمد عبد الفتاح إلى أنه نحاول بقدر المستطاع التخفيف على المواطن المصري نتيجة الأزمة الإقتصادية التي أثرت على العالم وليس مصر.