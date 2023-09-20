صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالقلق إزاء كلمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول نوع جديد من الأسلحة.

وأضاف جونسون، "في الأسبوع الماضي، أدلى بوتين بعدة تصريحات ألمح فيها إلى أن روسيا لديها أنواع أخرى من الأسلحة قيد التطوير… لماذا هذا مهم؟ قبل خمس سنوات قالوا إن لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكننا ضحكنا بعد ذلك… لم يعد الأمر مثيراً للضحك".

وأوضح أن “موظفو وزارة الدفاع الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة أصيبوا بالصدمة عندما استخدمت القوات الروسية أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا… لم يتمكنوا حتى من تصور أن موسكو قادرة على فعل شيء من هذا القبيل”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي إن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة في المستقبل القريب ستضمن أمن روسيا.