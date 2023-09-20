الكرملين عن رد بوتين بوصف بايدن له بـ"الدكتاتور": لن ينحدر لمستوى متدني

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسمح لنفسه أبدا بالانحناء أمام الإهانات.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول فرص الرد الصارم على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف بوتين بأنه "ديكتاتور": "أنت تعلم أن رئيسنا لا ينحدر إلى هذا المستوى أبدًا، إلى مستوى الإهانات الشخصية لزملائه"، لافتا إلى أنه من المؤكد أن لديه رأيه الخاص حول هذا النمط من الخطاب، ولكن بوتين، أكرر مرة أخرى، لم ينحدر أبدًا إلى هذا الحد ولن يفعل ذلك.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من المواطنين الروس، وهو ما تم تأكيده أكثر من مرة خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المتحدق باسم الكرملين: "طوال حياته المهنية كسياسي، لم يحصل الرئيس بايدن ولو مرة واحدة على نفس المستوى من الدعم الذي حصل عليه الرئيس بوتين، وهذا ما ينبغي عليه على الأرجح أن يسعى لتحقيقه"، لافتا إلى أن بايدن يواجه "انتخابات صعبة للغاية".

وتابع بيسكوف: "إننا نفهم أن الولايات المتحدة تعمل الآن بنشاط على تطهير المجال الانتخابي من المنافسة غير المرغوب فيها، لكن لدينا مخاوفنا الخاصة، والتي سنتعامل معها".