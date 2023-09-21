صدمة بسبب "القيد" و"الطرد"| الأهلي يفقد نجمين دوليين في دوري أبطال أفريقيا.. وهذه حقيقة إقالة خالد بيبو

يواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة في مباراتيه المقبلتين أمام فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويأتي هذا التحدي بسبب غياب مهاجم الفريق الأول أنتوني موديست والمغربي رضا سليم عن الفريق في هاتين المباراتين المهمتين.

غياب أنتوني موديست

أحد أبرز الأخبار التي أثارت اهتمام الجماهير الأهلاوية هو غياب الفرنسي أنتوني موديست عن مباراتي فريقه أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى قيده في فترة القيد الثالثة المستحدثة لهذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وهذا يعني أنه لا يحق للاعبين الذين تم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، وسيتمكنون من المشاركة بداية من دور المجموعات. وهذا القرار منع موديست أيضًا من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي السابقة.

غياب رضا سليم

وبالنسبة للمغربي رضا سليم، يغيب عن الأهلي في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى الطرد المباشر الذي تعرض له في آخر مباراة لفريقه الجيش الملكي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وعوقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين، مما جعله يغيب عن مباراة سان جورج. لكنه سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الإياب أمام بطل إثيوبيا.

الفترات المخصصة للقيد في بطولة دوري أبطال أفريقيا

لفهم هذا الأمر بشكل أفضل، يجب العلم أن الاتحاد الأفريقي حدد هذا الموسم 3 فترات للقيد في القائمة الأفريقية. الفترة الأولى كانت من 1 إلى 31 يوليو الماضي لخوض الدور التمهيدي من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية. الفترة الثانية كانت من 1 إلى 31 أغسطس الماضي، وهي للاعبين المؤهلين للعب في دور الـ32 من البطولتين. أما الفترة التي نعيشها الآن فهي الفترة الثالثة من 1 إلى 30 سبتمبر الجاري. وسيتمكن اللاعبون الذين يتم قيدهم في هذه الفترة من المشاركة بداية من دور المجموعات في البطولتين.

موقف إدارة الأهلي

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه النادي الأهلي في ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين، إلا أن إدارة النادي تدعم بقوة الجهاز الفني واللاعبين المتاحين. وتساندهم لاستكمال مشورتهم مع فريق الكرة.

ومن المهم أن يعلم الجمهور أنه ليس هناك نية لإقالة خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول، وهو يحظى بدعم شخصي من رئيس النادي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة.

وتبقى مباراة الأهلي أمام سان جورج تحديًا كبيرًا، وسيكون على الفريق التعامل مع هذا الغياب بحكمة وتركيز. وعلى الجماهير أن تستمر في دعم النادي في هذه اللحظات الحرجة، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق نجاح في هذه البطولة المهمة.