عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

راندي جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكي‎

أرشيفية
أرشيفية

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الخميس، تعيين الجنرال راندي جورج رئيسًا لأركان الجيش، والجنرال إريك سميث قائدًا لمشاة البحرية، في الوقت الذي تحرك فيه المشرّعون لتأكيد تعيينات بعض من كبار الضباط التي كان يعرقلها سيناتور جمهوري.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، أول أمس الأربعاء، كما صادق مجلس الشيوخ على تعيين "راندي جورج" قائدًا للجيش بأغلبية 96 صوتًا مقابل اعتراض صوت واحد.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

رئيس أركان الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن اندلاع حرب ضد الصين

واستخدم زعيم الأغلبية الديمقراطي تشاك شومر مناورة إجرائية لتجنب عقبة وضعها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل.

وبدأ توبرفيل في عرقلة التعيينات في المناصب العليا في البنتاجون، في مارس احتجاجًا على سياسة وزارة الدفاع التي تم سنُّها، العام الماضي، وتنص على توفير إجازة مدفوعة الأجر، وتعويض للنفقات للعسكريات اللاتي يسافرن لإجراء عمليات إجهاض.

ولا يعالج الإجراء الذي اتخذه "شومر" المئات من الترقيات العسكرية الأخرى، التي لا تزال متعثرة بسبب توبرفيل.

مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ الشيوخ الأمريكي راندي جورج الجنرال راندي جورج رئيس هيئة الأركان المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

رئيس أركان الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن اندلاع حرب ضد الصين

ترشيحاتنا

لتعزيز التعاون في قطاع الصحة.. تدشين التحالف «المصري - الأفريقي» للتنمية الطبية

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد موقف مصر الداعي لسُرعة حل الأزمة

داليا البحيري : فيلم أولاد حريم كريم يسلم الراية لجيل الشباب

تعليق شديد اللهجة من بركات على مشاجرة لاعبي بيراميدز والزمالك

بقيمة 325 مليون دولار.. البنتاحون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

شكري: نرحب بالمناقشات الجارية مع بيلاروسيا لتوطين بعض الصناعات في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ