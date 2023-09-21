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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

أرشيفية
أرشيفية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء ، على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسًا جديدًا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة بعدما عرقل إقرار هذا التعيين طوال أشهر سناتور جمهوري معارض للإجهاض.

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وكان الرئيس جو بايدن أعلن في مايو تعيين الجنرال الأفريقي-الأمريكي رئيساً لهيئة الأركان، منوّهًا بالمؤهلات العسكرية التي يتمتّع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.

لكنّ هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل احتجاجًا على سياسة البنتاجون المتعلّقة بإجهاض العسكريات.

تشارلز براون مجلس الشيوخ الأمريكي لهيئة أركان الجيوش الأمريكية بايدن جو بايدن

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