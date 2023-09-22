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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الانذار تدوي.. هجوم أوكراني بالصواريخ على مقر أسطول البحر الأسود الروسي

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي

أفادت وسائل الإعلام  الروسية بسماع دوي صافرات إنذار في سيفاستوبول بعد هجوم صاروخي على مقر أسطول البحر الأسود.


وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن الجيش استهدف مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بصواريخ ستورم شادو .


وكتب الحاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن صاروخا أوكرانيا واحدا على الأقل أصاب مقر أسطول البحر الأسود  الروسي في ميناء سيفاستوبول في القرم، اليوم الجمعة، مما تسبب في نشوب حريق.


وقال رازفوزاييف إنه من المرجح أن يكون هناك قصفا آخر، داعيا السكان المحليين على تجنب وسط المدينة حيث يقع المبنى.


وأشار إلى أن رجال الإطفاء في الموقع.

كانت شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها من أوكرانيا في عام 2014، هدفا متكررا للهجمات الأوكرانية خلال الحرب التي استمرت 19 شهرا.

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