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إلهام أبو الفتح
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مرأة

كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل.

كيفية تجنّب الكلف والنمش كما يلي:-

الحرص على وضع واقي الشمس يومياً وقبل الخروج من المنزل ب15 دقيقة وإعادة وضعه كل ساعتين على الأقل، ويفضّل وضعه حتى لو كان يوماً غائماً وبعد السباحة أو التعرق.
· ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية عند الخروج.
·  تجنب إزالة الشعر الزائد بالشمع، فقد يسبب الشمع التهاب الجلد الذي يسبب الكلف، ويمكن اللجوء إلى طرق أخرى مناسبة للبشرة لإزالة الشعر.
. تجنب الخروج خلال ساعات الذروة بين 10 صباحاً و4 مساء خلال النهار.
· الإكثار من تناول فيتامين C من خلال الأطعمة الغنية به، مثل الحمضيات، والفلفل الأحمر، واللفت، وملفوف البروكسل، والبروكلي، والجوافة.

خلطات طبيعية لإزالة الكلف والنمش ما يلي :-
-  زيت اللوز تعمل هذه الخلطة على التخلص من النمش والكلف، ويُنصح بتكرارها لمدة ثلاث ليالٍ متواصلة للحصول على أفضل النتائج.
المكونات: مقدار فنجان قهوة من زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر.
طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه قبل الذهاب إلى النوم.

-صودا الخبز تعمل صودا الخبز كمقشر وتزيل خلايا الجلد الميتة والداكنة من سطح البشرة، ويكرر ذلك مرة أو مرتين يومياً.
المكونات: صودا الخبز، 1-2 قطرات من زيت الخروع.
طريقة التحضير والاستعمال: تخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه، ويترك لمدة 30 دقيقة بعدها يغسل بالماء ويُجفف جيداً.

- الكركم والحليب يعمل الكركم على تقليل الميلانين بالجلد، وتساعد على مكافحة الكلف، فهو يحتوي على مادة الكركمين المضاد للأكسدة بالإضافة إلى احتوائه على خصائص التفتيح، أما حليب كامل الدسم الذي يحتوي على حمض اللاكتيك والكالسيوم فهو يساعد على تقشير وتنعيم البشرة، وينصح بتكرار هذا الخليط يومياً للحصول على نتائج أفضل.
المكونات: خمس ملاعق كبيرة من الكركم، و10 ملاعق كبيرة من حليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من الطحين.
طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على عجينة، ثم يوضع الخليط على المناطق المتأثرة، ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف، بعدها يغسل بالماء الدافئ ويُجفف جيداً.

-   الألوفيرا يعمل جل الألوفيرا على التخفيف من فرط التصبغ واستعادة لون البشرة الأصلي، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد خلايا الجلد ويكرر ذلك مرتين يومياً لعدة أسابيع.
المكونات: ورقة صبار.
طريقة التحضير والاستعمال: تقشّر ورقة الصبار، ويستخرج منها الجل الطازج، ثم يوضع على المنطقة المتأثرة، وتدلك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ويترك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر ويُجفف جيداً.

إزالة الشعر الزائد التخلص من النمش الشعر الزائد الكركم والحليب الفلفل الاحمر حليب كامل الدسم خلايا الجلد الميتة خلايا الجلد

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