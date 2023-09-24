خطأ كارثي نرتكبه عند تخزين الشوكولاتة.. يسبب أضرارا خطيرة

كثير من الناس يعتقدون أن حفظ الشوكولاته في الثلاجة هو الحل الامثل للحفاظ علي الشوكولاتة من التلف خاصة في الاحواء الحارة، لكن هذا الأمر الخاطئ له مخاطر صحية كثيرة، حيث إن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى تغيير في تكوين المنتج عند تخزينه في الثلاجة، حيث يفسد الطعم ، ويكون طلاءً صلبًا على سطحه يشكل خطورة علي الصحة.

وهذا ما أكده "لوك أوين سميث" خبير التغذية النيوزيلندي وأشار أنه حتى إذا كان الطقس حارًا، فمن الأفضل تجنب تخزين الشوكولاتة في الثلاجة،وأوضح أن تخزينها في الثلاجة يجعلها دون نكهة، لذلك، يُفضل تخزين الشوكولاتة في مكان بارد، مُظلم وجاف.

وأشار خبير التغذية النيوزلندي حسب ما نشره موقع nutrition-and-you إلى أن الأماكن ذات درجة الحرارة الباردة للغاية تؤثر على الشوكولاتة أيضًا مثل الحرارة العالية.

وأضاف أن البرودة الشديدة يمكن أن تضر بطعم الشوكولاته شأنها شأن درجات الحرارة المرتفعة وتعد درجة الحرارة المثالية للحفاظ على الشوكولاته بين 10 و20 درجة مئوية.

وأوضح إن تخزين الشوكولاتة في الثلاجة، يمكن أن تؤدي إلى ما يُسمى بـ "إزهار السكر" وذلك يحدث عندما تتعرض الشوكولاتة لدرجة حرارة دافئة بعدما تعرضت لحرارة باردة، ما يسبب ذوبان بعض من السكر الذي يتبلور ويظهر على شكل طبقة من الدهون البيضاء على سطح الشوكولاتة.

وذلك باستثناء قطع الشوكولاتة التي تحتوي على حشو كريمي، إذ أشار الخبراء إلى أن هذا النوع يحتاج إلى التخزين في الثلاجة للحفاظ عليه.

وقال أوين إنه إذا كانت الحرارة تتسبب في ذوبان الشوكولاتة، فإن أفضل طريقة هي وضع الشوكولاتة في مكان مغلق في الثلاجة ولكن يتم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة من الوقت قبل تناولها.

وأوضح أنه في حال أردتِ حماية الشوكولاتة من الذوبان في الطقس الحار، يجب نقل الشوكولاتة إلى الثلاجة وتخزينها بها لمدة 24 ساعة، ثم تخزينها في مكان بارد لمدة 24 ساعة أخرى حتى توضع في درجة حرارة الغرفة قبل تناولها.