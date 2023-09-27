تفكير بشكل أفضل.. مدربة تكشف فوائد اليوجا وتأثيرها على الفرد |فيديو

أكدت فرح زهران، مدربة اليوجا، أن معنى اليوجا هو الاتحاد بين الجسم والذهن، موضحة أن اليوجا عكس الجيم فالفرد يمكن أن يقوم بتمارينها وممارستها بالمنزل ولا تطلب وجود أي شيء سوى سجادة فقط.

وأوضحت "زهران"، خلال لقائها ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، فوائد اليوجا و هي: تنظيم التنفس، ورخاء العضلات والذهن، منوهة إلى الوقت المناسب لممارسة اليوجا هو صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة ويفضل أن تكون المعدة فارغة.

وأضافت، أن اليوجا تحتاج مواظبة حتى إن كانت 10 دقائق بصفة يومية ستُحدث تغيير، موضحة أن تمارين اليوجا يمكن أ ن تُمارس بأي مكان و لكن يُفضل أن تكون بمكان مفتوح حتى تتواصل مع الطبيعة.

ولفتت، إلى وجود 8 خطوات هامة باليوجا و منهم: (التنفس، الحركة، التأمل و غيرها)، مؤكدة أن الاسترخاء يتم عن طريق تتبع طريقة معينة بالتنفس مع إعادة و تكرار كلمة مثل التسبيح، و تكون توكيدات إيجابية للنفس لتزيد الثقة بالنفس.

تزيل التوتر

وتابعت، أن النفس مع الحركة يزيل التوتر ويجعل الفرد أهدى وأخف، منوهة إلى أن ممارسة اليوجا لمدة 10 دقائق يومية قد تغير من طبيعة الفرد و شكل يومه وتجعله يفكر بشكل أفضل.

