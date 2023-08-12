تحسين المزاج | خبيرة اليوجا تبرز فائدتها في تحسين هرمونات السيدات

أكدت سندريلا عبد المطلب خبيرة اليوجا، أن اليوجا تساعد على ضبط الهرمونات لدى السيدات، فعند تضارب الهرمونات يزيد من تدهور الحالة النفسية لدى السيدات، وتستخدم حينها جميع أنواع الأنظمة الغذائية الصحية حتي تقلل من وزنها وتلجأ إلى لعب الرياضة، ولكنها تظل على الثبات.

اليوجا تقلل من ارتفاع هرمون الأدرينالين والكورتيزول

وأضافت عبد المطلب خلال لقائها ببرنامج “ست الستات” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن المرأة عندما تتعرض لضغوط نفسية وبدنية يزيد ارتفاع هرمون الأدرينالين والكورتيزول، فيزيد شعورها بالجوع ويزيد من وزنها.

ولفتت خبيرة اليوجا إلى أن ممارسة اليوجا للسيدات لها فوائد عديدة منها تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير و بالتالي يساعد على ضبط الهرمونات لدى السيدات، ما يزيد من سرعة إنقاصها في الوزن، كما أنها تساعد على ضبط هرمون الأستروجين ما يقلل من ظهور الحبوب بالوجه، كما أن اليوجا تساعد على ضبط الغدد الموجودة بالجسم، والدورة الدموية.

اليوجا تحسن من الحالة المزاجية للسيدات وتقوي العضلات وتساعد على إنقاص الوزن

وتابعت أن اليوجا تساعد على تعلم الوضع الصحيح للجلوس والوقوف، وتقوي عضلات الجسم، وتحسن من الحالة النفسية والمزاجية للسيدات.