السبوتة تقلل الوزن وتحد من الكولسترول وتعزز الهرمونات وتحسن الهضم

تعد السبوتة من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، والفيتامينات بسبب غناها بالألياف الغذائية وبمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

كما تحتوي السبوتة على نسبة جيدة من المعادن التي تحتاجها العظام، مثل: الكالسيوم، والفسفور، والنحاس، والحديد.

لذا فان السبوتة تقلل الوزن و تحد من الكولسترول، وتعزز الهرمونات وتحسين هضم الطعام .



تساعد فاكهة السبوته على زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون وبالتالى تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها تعمل على الحد من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.

كما تساعد على الحفاظ على عظام الجسم والتخلص من الهشاشة، كما أنها تحتوى على مضادات أكسدة مهمة تساعد على الوقاية من الأورام والسرطانات.



إلى جانب قدرتها على تحسين الحالة النفسية وحالات الكآبة لاحتوائها على فيتامين ب 12 بنسبة جيدة، كما أنها مفيدة للنساء لأنها تعمل على تعزيز الهرمونات الأنثوية.



القيمة الغذائية:



وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية ، أن تناول فاكهة السبوتة بانتظام قد يساعد في تقوية العظام وخفض فرص إصابتها ببعض الأمراض، مثل: مرض هشاشة العظام.

وللفاكهة فوائد صحية محتملة عديدة، لا سيما للجهاز الهضمي، إذ تعد السبوتة ملينًا طبيعيًّا، إذ تحتوي ثمار السبوتة على نسبة عالية من الألياف الغذائية ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الآتي:

فهي تحسين قدرة القناة الهضمية على دفع وتحريك الطعام في أجزائها المختلفة.

إلى جانب قدرتها عاى تحفيز إنتاج العصارات الهضمية في الجهاز الهضمي، مما قد يساعد على تحسين هضم الطعام.، وعلاج أو منع الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل: الإمساك.



تحسين البشرة

تحتوي السابوديلا على كمية جيدة من مجموعة من العناصر الغذائية التي قد تساعد على تحسين صحة البشرة، ومن أبرز فوائدها انها تعمل على ترطيب البشرة، بسبب غنى هذه الفاكهة بفيتامين ي.

•كما تساعد في مقاومة علامات تقدم سن البشرة وتخفيفها، بسبب غنى السبوتة بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة.



وكذا علاج بعض المشكلات الجلدية، مثل: فطريات الجلد، والثآليل، ومن الممكن تحصيل هذه الفائدة من خلال تطبيق المادة الحليبية البيضاء المستخلصة من نبتة السبوتة موضعيًّا على أماكن الإصابة.

واثبتت الدراسات أن فاكهة السبوتة تحتوي على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمحاربة الجذور الحرة، وقد تساعد على خفض فرص الإصابة بمرض السرطان.

كما تحتوي السبوتة ، على مجموعة من العناصر الغذائية التي قد تساعد على مقاومة السرطانات، مثل: العناصر الغذائية الآتية:



وقد تساعد الألياف الغذائية على خفض فرص الإصابة بسرطان القولون.كما تحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب والتي قد تساعد على خفض فرص الإصابة بسرطان الرئة وسرطانات الفم.

فوائد أخرى

ولفاكهة السبوتة العديد من الفوائد المتنوعة الأخرى، مثل:

علاج نزلة البرد وتخفيف الكحة.، تنظيم مستويات ضغط الدم، و تزويد الجسم بجرعة جيدة من الطاقة.، الى جانب قدرتها على خسارة الوزن الزائد، والحفاظ على صحة العيون. ،إلى جانب تخفيف حدة الأعراض المرافقة للبواسير.، وكذلك تقوية المناعة.

