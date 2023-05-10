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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أعشاب تساعد على فقدان الوزن والتخلص من الإمساك .. تعرف على فوائدها

أوراق التين تعمل
أوراق التين تعمل على خسارة الوزن

تعد أوراق التين، مصدرًا غنيًا بالكثير من المعادن المختلفة، وهذه الأوراق غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات مثل: فيتامين أ، ومجموعة فيتامين ب، والكالسيوم، والحديد، والفسفور، والكثير من المعادن الأخرى.

لذا فإن أوراق التين تساعد في فقدان الوزن والتخلص من الإمساك والكوليسترول.

 

الألياف الغذائية:

 تحتوي أوراق التين على نسبة عالية من الألياف الغذائية يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأمعاء ويحميك من الإصابة بالإمساك، فهي تعمل على زيادة حركة الأمعاء وتنظيمها.

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والأعشاب البرية،  أن أوراق التين  تساعد في فقدان الوزن الإضافي، حيث تساهم الألياف الغذائية  في زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، بالتالي التقليل من كمية السعرات الحرارية .

كما تحتوي أوراق التين  على الألياف الغذائية الذائبة بالماء، بالتالي تساعد في التخلص من الكوليسترول المرتفع.

اوميجا ٣:

وتحتوي أوراق التين المجففة على الأوميجا 3 و6، وهي احماض دهنية صحية وضرورية للصحة بشكل عام ولتعزيز صحة القلب خاصة، إضافة إلى ذلك فإن لهذه الأورق أثر على الدهون الثلاثية في الجسم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وقد يحمي ذلك  من الإصابة بالأمراض المختلفة.

و بسبب الألياف الغذائية ، فهي تساعد في  تقليل مستويات الجذور الحرة الضارة في الجسم، والتي تحفز بدورها الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ومن أهمها القولون، وللتمتع بهذه الفائدة، ينصح بمضغ أوراق التين جيدًا ومن ثم بلعها لكن تأكد من غسلها وتنظيفها للاستفادة من فوائد ورق التين هذه.، وقد تقلل  كذلك من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتساعد أيضا  في السيطرة على مستويات السكر لدى المرضى.، وتحمي من الإصابة بضغط الدم المرتفع.، وتساهم في علاج التهاب الشعب الهوائية.،كما تقلل من الحمض في المعدة لدى الحوامل.، وتساعد في علاج مشكلة ضعف الانتصاب.، اضافة الى انها تعمل على تقوية العظام.

 

صحة الكبد:

وتساعد أوراق التين على تحسين صحة الكبد وتقويته ، إذ تحتوي الأوراق على مواد قد تساعد على تقليل مستويات أنزيمات الكبد، وقد يساعد شاي أوراق التين على حل مشاكل القلب والأوعيّة الدمويّة وارتفاع ضغط الدم.

ويحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات والإباضة.

وقد تساعد أوراق التين على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء لأن التين ينظم الهرمونات.

 كما أنها تساهم في تخفيف الآلام التي تشعر بها وقتها، لذلك في حالات الآلام الدورة الشهرية الشديدة ينصح الأطباء بشرب منقوع ورق التين لتخفيف الآلام وتقليل تدفق الدم.

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