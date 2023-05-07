عميد طب قصر العيني: التوقيت الصيفي يحمي المرضى من ارتفاع مستوى السكر في الدم

قالت الدكتورة منال رشدي المصري أستاذ أمراض الباطنة وعميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إنّ فترة الصيف تتميز بارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى الجفاف ضمني أو مزمن، و مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ترتفع نسبة السكر في الدم ما يؤدي إلى المزيد من العطش والجوع وادرار البول وحالة من الإرهاق والإجهاد المزمن.

وأضافت «المصري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، أن التوقيت الصيفي مفيد لأنه يحمي المريض من التعرض للحرارة في فترة الصيف، موجهة النصح لمرضى السكر بممارسة أنشطتهم بعيدا عن التعرض المباشر للشمس او ساعات الذروة في وقت الحرارة من أجل تجنب الجفاف وارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتابعت، أن ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى مزيد من تلف الأعصاب والأوعية الدموية، ونصحت مرضى السكر بالإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل الشاي والنسكافيه والقهوة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس فضافضة والعناية بالجلد واستخدام كريمات واقية للجلد أثناء التعرض للشمس، كما يفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية وبخاصة بعض فواكه الصيف كما يمكن تناول البطيخ والشمام والكنتالوب والخوخ والتوت والفراولة، بالإضافة إلى السلطة والخس والجرجير والسبانخ.