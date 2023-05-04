7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة .. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

يحلم الكثير من السيدات والرجال إنقاص الوزن بسرعة للحصول على مظهر رشيق، وهو من الأمور التى تتطلب فعل الكثير من الإجراءات ولكن الحرص على تناول مشروب أو اثنين فى اليوم يساعد بشكل كبير فى حرق الدهون.



وقدم موقع “healthifyme” أهم 7 وصفات منزلية تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة

وصفة إنقاص الوزن الأولى

خل التفاح مع التوت والليمون

مكونات

2 ملعقة كبيرة توت مجمد

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

الثلج والماء

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)



طريقة تحضير وصفة إنقاص الوزن الأولى

أضف التوت إلى فنجان وباستخدام ملعقة ، اهرسيه جيدا.

إذا كنت ترغب في جعل مشروب إنقاص الوزن حلوًا ، أضف العسل إلى الخليط.

صب عصير الليمون وخل التفاح في الكوب وأضيفي الثلج قبل ملئه بالماء حتى الحافة.

تخلط جميع المكونات بملعقة لمدة دقيقة على الأقل قبل تناولها.

خل التفاح

وصفة إنقاص الوزن الثانية



مزيج القرفة والعسل الخام

مكونات

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 كوب أو 250 مل من الماء الدافئ



طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن الثانية

سخن الماء وأضيف إليه القرفة ثم ملعقة صغيرة من العسل وامزج المكونات وتناول هذا المشروب.

يمكنك تخزينها في الثلاجة وتناولها في اليوم التالي ، قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

وصفة إنقاص الوزن الثالثة



وصفة قهوة الشوكولاتة الداكنة

مكونات

1 كوب / 250 مل ماء

½ ملعقة صغيرة بذور الكتان (مطحونة)

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة (مبشورة)

1 ملعقة صغيرة قهوة سوداء



طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن الثالثة

أضف القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان واخلطيها جيدًا قبل إضافة بذور الكتان.

أضيفي الشوكولاتة الداكنة المبشورة واخلطيها جيدًا حتى تذوب.

وصفة إنقاص الوزن الرابعة

الجريب فروت مع الخيار

مكونات

1 خيار

1 ليمون شرائح

1 جريب فروت متوسط ​​الحجم

1 كوب / 250 مل ماء



طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن

قطع جميع المكونات وأضفهم إلى الخلاط مع الماء وامزج كل شيء حتى يصبح ناعمًا.

يمكنك تناول مشروبات إنقاص الوزن هذه عن طريق الاحتفاظ بها في الثلاجة لتحسين النكهة و من خلال تقديمه باردًا ، فإنه يبدأ عملية التمثيل الغذائي في جسمك ، مما يسمح لك بفقدان الوزن بشكل أسرع .

وصفة إنقاص الوزن الخامسة

ماء الليمون والزنجبيل

مكونات

1 كوب / 250 مل ماء بارد

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون المحمص

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 بوصة من جذر الزنجبيل

طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن:

قطع الزنجبيل إلى قطع صغيرة وأضفه إلى الخلاط مع الماء البارد.

امزج هذه المكونات حتى تمتزج جيدًا وصب ماء الزنجبيل في كوب.

أضف مسحوق الكمون المحمص وعصير الليمون واخلطي المكونات جيدًا قبل تناولها.

وصفة إنقاص الوزن السادسة



شاي أخضر بالنعناع والليمون

مكونات

1 كوب / 250 مل من الماء الساخن

6-7 أوراق نعناع

2 ملعقة كبيرة أوراق شاي أخضر

1 حبة ليمونة كاملة

طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن

أضف الماء وأوراق النعناع وسخنه حتى الغليان

أطفئ الغاز وأضف أوراق الشاي الأخضر واتركها تنقع لمدة 2-3 دقائق.

انزع الأوراق بمساعدة مصفاة واسكبها في كوب ويقدم ساخنا.

الشاي الأخضر بالنعناع و بالليمون

وصفة إنقاص الوزن السابعة

أناناس مع قرفة



مكونات

ملح أسود (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

2½ ملعقة كبيرة عصير ليمون

1½ كوب أناناس



طريقة عمل وصفة إنقاص الوزن

قطع الأناناس أجزاء صغيرة واخفقها فى الخلاط حتى تصبح ناعمة.

اسكب العصير في كوب وأضف عصير الليمون ومسحوق القرفة و يمكنك إضافت بالملح الأسود حسب تفضيلاتك وقدمه باردا.

إذا كنت ترغب في الاستفادة القصوى من هذا المشروب ، يجب أن تتناوله على معدة فارغة.