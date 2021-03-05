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مرأة

فوائد عصير قمر الدين للحامل.. تقوية العظام والأسنان أبرزها

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:00 م
فوائد عصير قمر الدين
فوائد عصير قمر الدين للحامل
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آية التيجي
هناك العديد من فوائد عصير قمر الدين للحامل، حيث إنه من أهم فوائد قمر الدين أنه يحتوي على أشهر مصادر عنصر الكالسيوم، لذا ينصح بتناول كوب واحد منه يوميًّا، لما له من دورٍ مهمٍ في تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعرض لها الحامل.

ومن أهم فوائد عصير قمر الدين للحامل أنه يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان السريع، لذا فهو علاج لبعض الاضطرابات الهضمية كـ الإمساك الذي يصيب الحامل في الشهر التاسع.

وتتركز فوائد عصير قمر الدين للحامل في إمداد الجنين بكميات كبيرة من عنصر الحديد الذي يعد المادة الأساسية في تكوين مادة الهيموجلوبين في الدم، مما يقي الحامل من مرض فقر الدم والأنيميا.

يحتوي عصير قمر الدين على نسبة وفيرة من الكاروتينات وهي عناصر مضادة للأكسدة، فهي مفيدة للمرأة الحامل في تقوية مناعتها وحماية جسمها من الالتهابات، وله دور أيضًا في الحماية من الإصابة بالسرطان.

وتعمل فوائد عصير قمر الدين للحامل في علاج الحموضة التي تتعرض لها الحامل بشكل دائم، خصوصًا في الثلث الأخير من الحمل، بسبب ارتفاع الحجاب الحاجز المسؤول عن تمدد الرحم وكبر حجم الجنين.

ومن بين فوائد عصير قمر الدين للحامل انه مصدرًا مهمًّا لعنصر البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع والسيطرة عليه، ويعزز من قدرة المرأة الحامل على الصيام، حيث يمد جسمها بالطاقة اللازمة لاحتوائه على نسب عالية من السكريات والسعرات الحرارية.
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