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طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد ..فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:46 م
طريقة عمل قمر الدين
طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد .. فيديو
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سى سفرة".
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مقادير قمر الدين بالكاسترد
قمر الدين 
كاسترد 
نشا 
لبن 
سكر 
مكسرات مشكلة

- طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد
* أذيبي قمر الدين في الماء المغلي ثم ضيفي النشا وقلبيهم جيدا حتى يصبح مثل المهلبية
* قومي بوضع اللبن في وعاء اخر ثم بودرة الكاسترد ثم ضيفي السكر وقلبيه جيدا حتى يصبح بنفس قوام المهلبية
* في كاس التقديم ضعى طبقة من الكاسترد وطبقة من القمر الدين
* اتركيها لتبرد وزينيها بالمكسرات وقدميها
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