أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأغذية التي تقلل الإمساك.

من الأغذية التي تقلل الإمساك ما يلي :-



· التفاح: يُعَدُّ تناول التّفاح مع قشرته مصدراً جيِّداً للألياف، ولذلك فإنّه يخفف من الإمساك، فهو يحتوي على نوعين من الألياف، إحداها الألياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان، ومن أهمّها البكتين الذي يسرّع حركة البُراز في الأمعاء ويخفّف من أعراض الإمساك ويزيد البكتريا النافعة في الأمعاء.



· الإجاص: فهو يُعَدّ من الفواكه الغنيّة بالألياف، كما أنّه يحتوي على كميّات عالية من الفركتوز والسوربيتول اللذين لا يُمتصّان بشكل جيّد في الجسم، ولذلك فإنّه يعمل كمليّنٍ طبيعيٍّ للأمعاء، ويحفّز حركتها.



· الكيوي: والذي يُسهّل عمليّة التبرّز ويُقلّل من الإمساك، بسبب احتوائه على إنزيم الأكتيندين الذي يُسرّع حركة الأمعاء.

· التين: يحتوي التين على كميّات عالية من الألياف، الأمر الذي يجعله مُناسِباً للأفراد المصابين بالإمساك، كما أنّه يحتوي على نوعٍ من الإنزيمات الذي يؤثر بشكلٍ إيجابيٍّ في حركة الأمعاء.



·الحمضيات: كالبرتقال، والجريب فروت، واليوسفي، وتعدّ هذه الفواكه مصدرًا جيداً للألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، الأمر الذي يقلّل من الإمساك، وتجدر الإشارة إلى أنّه يُفضّل تناول الحمضيّات وهي طازجة للحصول على أقصى كميّة ممكنة من الألياف وفيتامين ج.



· السبانخ وغيره من الخضروات الورقيّة: تُعَدُّ الخضروات الورقيّة كالسّبانخ، والبروكلي، وكُرُنْب بروكسل غنيّة بالألياف، ممّا مفيدةً لعلاج الإمساك، كما أنّ هذه الخضروات تُعَدُّ خياراً جيداً للحصول على كل من فيتامين ج، وفيتامين ك، وحمض الفوليك.