الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن هناك مصدر بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب.

كورونا ترعب العالم من جديد.. تحذير عاجل يجتاج العالم بعد هذا الأمر

جائحة كورونا تعود من جديد.. سبب هذه الكلمات حالة من الذعر في دول عدة وذلك بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا سبب في إصابات بالجملة، الأمر الذي دق ناقوس الخطر خلال الفترة الأخيرة من احتمالية عودة الجائحة خلال فصل الشتاء المقبل.



شوقي علام يكشف حكمة النبي بشأن الحجر الأسود والخلاف بين قبائل مكة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شبابه، عُرِفَ بين الناس بالصدق والأمانة، ولم يجرب عليه كذبا قط، وألقيت في قلوب الناس محبته.



تغير حالة الطقس في هذا التوقيت .. الأرصاد تعلن أمرا عاجلا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأحد القادم سيشهد تغيرا في الحالة الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة.



2 طن | دخول 2000 كيلو جرام ذهب إلى مصر لهذا السبب

كشف الإعلامي محمد علي خير، تفاصيل مبادرة الحكومة إعفاء المواطنين من الذهب القادم من الخارج.



يوسف منصور يكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم

أكد الفنان القدير الفنان يوسف منصور، أنه عمل في مجال الإخراج لتصوير أفلام أكشن بشكل مختلف عما كان سائدا، مشيراً إلى أنه تعلم الإخراج من خلال التجارب، بالممارسة وليس الدراسة.



أشرف صبحي: ماراثون الرمال يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استضافة مصر لـ ماراثون الرمال، مشيرا إلى أنه يُعد إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام، بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها.

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع

وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة هامة وعاجلة للشعب المصرى.

وقال مصطفى بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"،المذاع عبر قناة "صدى البلد"، الجميع يتمنى ويسعى للخروج بمصر من الأزمة الأقتصادية التي هي جزء من الأزمات العالمية.



بكري يرفع التحدي مع أحمد طنطاوي: أنتظرك ببرنامجي في أسرع وقت| فيديو

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، شروطه؛ لاستضافة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي.



كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، ورحيله عن صفوف المارد الأحمر في الوقت الحالي، تحت عنوان "محمد شريف عن رحيله عن الأهلي: كان لازم أمشي لأن مكنش هيبقى ليا دور".



تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات جوية شديدة خلال الساعات والأيام المقبلة، في ضوء الطقس الذي تشهده جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عديدة من الجميع حول حالة الطقس وسبب التقلبات في الأوقات الحالية.