خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجاة للمصريين بشأن انقطاع التيار

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن هناك مصدر بوزارة البترول، أكد أن وزارة الكهرباء تحصل على كمية الغاز المطلوبة لها يوميا، بمقدار 6.5 مليار قدم مكعب.

وأوضح “خير”، خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور،: “المصدر المسئول الآخر بوزارة الكهرباء، أكد أن الانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء سيكون مع بدء العام الدراسي الجديد”.

وتصدرت إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، جهود الحكومة خلال الفترة الماضية؛ بعد أن طبقت خطة لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية، نتيجة الاستهلاك الكبير في التيار مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما تسبب في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التي يلجأ مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات، أمس الخميس؛ تمهيدا لوقف جدول تخفيف الأحمال اليوم الجمعة.