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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب عن واقعة جامعة القاهرة: لا يمكن تصديقها حتى في الأفلام الأمريكية

صدى البلد

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن دهشته من تفاصيل واقعة موظفة جامعة القاهرة، قائلاً: "حدث ولا يمكن تصديقه حتى في الأفلام الأمريكية".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة إم بي سي مصر: "كيف يمكن لشخص أن يتجسس بهذا الشكل ويتلاعب بحياة الناس بهذه الطريقة؟ وكيف تمكن من دخول الجامعة مع سلاح والقيام بهذه الأفعال الشنيعة؟".

وأضاف: "ما هو موقف جامعة القاهرة من هذا الحادث؟ ولماذا لم يتم اكتشاف هذه الجريمة المروعة من قبل؟". وشدد على أهمية معرفة كيف تم تعيين هذا الشخص في كلية رياض الأطفال والتحقيق في هذه القضية بشكل جاد.

وختم أديب تعليقه قائلاً: "هذه القضية تتطلب التحقيق فيها بشكل جدي ومكثف، وعلى الجامعة والسلطات المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للكشف عن التفاصيل ومحاسبة المتورطين".

القصة الكاملة لموظفة جامعة القاهرة شهدت تفاصيل مثيرة، بدأت قبل 5 سنوات، حين ابلغ المتهم زميلته الموظفة بنيت في الزواج منها، ورفضته حينها وكرر فعلته مرارا وتكرارا، حتى قام بإضرام النيران في سيارتها أثناء توقفها في منطقة الدقي، انتقاما من رفضها وتم الحكم عليه وسجنه لمدة عام في الواقعة، وبعد قضاء مدة 3 شهور خرج وعاد إلى عمله.

تفاصيل مقتل موظفة جامعة القاهرة


بعدما خرج المتهم في واقعة موظفة جامعة القاهرة، تنازلت أسرتها عن التعويض الذي قضت به المحكمة وكان 100 ألف جنيه، بعدما أخطرتهم عائلة المتهم بأنهم لن يستطيعوا سداد المبلغ، وبعد فترة صغيرة استمرت المضايقات من المتهم تجاه المجني عليها، وأرسل إليها رسائل تهديد بأنه سيظل يلاحقها ولن يتركها، إلا بموافقتها على الزواج منه في النهاية، حتى فاض الكيل بأسرتها.

ذهبت أسرة نورهان موظفة جامعة القاهرة، إلى رئيس الجامعة قبل 4 سنوات، وتم التقدم بطلب لنقل أحدهم من مقر العمل، نظرا لأنهم كانوا في نفس الإدارة، وتم بالفعل نقله إلى مكان آخر، حتى قبل شهور من الواقعة حين قام المتهم بمضايقة المجني عليها، وذهب إلى مكتبه وقام بالدخول والقى عليها كلمات غير مهذبة أمام الموظفين وقامت بتقديم محضر فيه بقسم الشرطة.

 

الإعلامي عمرو أديب رياض الأطفال جامعة القاهرة برنامج الحكاية ام بي سي مصر فضائية إم بي سي مصر

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