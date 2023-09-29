محصلش حاجة.. عمرو أديب يعلق على مشهد الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على مشهد الانتخابات، إن أحمد طنطاوي أمام الشهر العقاري وهتف البعض باسمه وأيضا كان هناك هتفات للرئيس السيسي.

الشهر العقاري

وأضاف عمرو أديب خلال برنامج الحكاية المذاع عبر قناة ام بي سي مصر: "البلد دي عملت دستور من 100 سنة، ونشهد وجود مرشح واتنين ووارد يكون فيه تشاحن ولكن أمر التشاحن موجود في كل دول العالم.

الانتخابات الرئاسية

وتابع عمرو أديب: "فيه ناس رفعت لفتات للرئيس السيسي في وجه طنطاوي ولكن محصلش حاجة الأمور ماشية عادي جدا والناس اللي بتعمل توكيلات والأمور ماشية علي ما يرام".