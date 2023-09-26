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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

ياسمين صبري
ياسمين صبري

علم صدى البلد ان النجمة ياسمين صبري ، تقاضت مؤخرا في حلقة برنامج الحكاية مع عمرو أديب ، الراتب الأعلى بين الضيوف طوال حلقات البرنامج .

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

وحصلت ياسمين صبري على أجر هو الأكبر في تاريخ البرنامج، في حلقة حققت مشاهدات كبيرة عبر التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

كواليس الحلقة

 

وعرضت قناة "العربية" تقريرًا عن كواليس استضافة الإعلامي عمرو أديب للفنانة ياسمين صبري من خلال برنامجه، إذ يتحدث "أديب" خلال الفيديو حول كواليس الاستضافة قائلا إن تلك واحدة من الحلقات الاستثنائية بالنسبة له، إذ أن تلك الحلقة شهدت أمورا غريبة قبل بدايتها.

ولمتابعة المزيد حول كواليس حلقة لقاء ياسمين صبري وعمرو أديب .. تابع الفيديو جراف التالي:

ياسمين صبري برنامج الحكاية عمرو أديب الراتب الأعلى بين الضيوف طوال حلقات البرنامج

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أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

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