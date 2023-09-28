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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أخبار مبهجة تنتظر المصريين بداية من بكرة.. المحافظات تودع تخفيف أحمال الكهرباء

أزمة انقطاع الكهرباء
أزمة انقطاع الكهرباء

إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، تصدرت جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بعد أن طبقت خطة لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية؛ نتيجة الاستهلاك الكبير في التيار مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مما تسبب في انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. 

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التي يلجأ مركز التحكم القومي لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم، الخميس، تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

أزمة انقطاع الكهرباء

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن يكون غد آخر يوم في تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاض متوقع في معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هناك تحسن في إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتابع المصدر، أن قرار وقف تخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة و بالتالي تراجع معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ويأتي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن تخفيف الاحمال من خلال فصل التيار الكهربائي كان نتيجة لضعف إمدادات الوقود وليس نتيجة لعدم قدرة الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هناك نسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.

وكانت أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، السبت الماضي، آخر مستجدات خطة تخفيف الأحمال والتي يتم العمل بها بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان سابق لها، على موقع التواصل الاجتماعي، إنه نظرًا للظروف الاستثنائية كان قد تم إجراء تعديل مؤقت لمواعيد خطة تخفيف الأحمال بزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي لكن تمت العودة للعمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة.

وكشفت الوزارة أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، نتيجة الفصل المنظم والانفراجة في إمدادات الوقود، موضحة أنه "تم تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات".

خطة تخفيف الأحمال

وأوضحت، أنه من المحتمل خفض القدرات التي يتم تخفيفها خلال الأسبوع المقبل من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات ثم الي 500، لافتة إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة، بدلا من ساعة على كل منطقة، لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.

وتمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التي يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في المحافظات، وفقا لجدول التخفيف الذي أعده مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود.

الأزمة فُرجت| توقف تخفيف الأحمال وانتهاء قطع التيار في هذا الوقت

الحكومة تكشف تفاصيل إعلان جدول ومواعيد قطع التيار الكهربائي .. فيديو

وأكدت الشركة، أن مركز التحكم القومي يقوم بفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصى ويجب على اى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن (121) أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحة أن الانقطاعات التي تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال، إنما أعطال فنية طارئة.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 توجيهات على المستوى الوطني؛ لمنع تكرار الأزمة.

وأكّد السيسي،  حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين؛ الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثاني يتضمّن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا، وذلك وفق بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

كما وجّه الرئيس بتعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة؛ بما يوفّر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، في ظل التقلبات المستمرة عالميًا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية.

وتمثّل التوجيه الثالث في تعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال شهر يوليو 2023، عن خطة الدولة لـ تخفيف الأحمال، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.

ضوابط ترشيد الكهرباء

وجاءت ضوابط ترشيد الكهرباء، كالتالي:

  • غلق الإضاءة في المنشآت الرياضية بعد انتهاء العمل.
  • غلق الكهرباء في الأحياء والمديريات والهيئات بعد انتهاء العمل.
  • خفض تشغيل أجهزة التكييف في المباني والهيئات الحكومية.
  • تقليل إنارة الأعمدة في الشوارع والميادين في إطار خطة تخفيف الأحمال.
  • متابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية.
  • حظر زينة الكهرباء في المناسبات.
  • غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع والمحاور وأعلى العقارات بعد التاسعة مساءً.
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