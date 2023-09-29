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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كورونا ترعب العالم من جديد| تحذير عاجل يجتاح الجميع بعد هذا الأمر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

جائحة كورونا تعود من جديد.. سبب هذه الكلمات حالة من الذعر في دول عدة وذلك بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا سبب في إصابات بالجملة، الأمر الذي دق ناقوس الخطر خلال الفترة الأخيرة من احتمالية عودة الجائحة خلال فصل الشتاء المقبل. 

برنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، عرض تقريرا مفصلا عن تطورات جديدة لانتشار فيروس كورونا من جديد في دول عالمية عدة.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية، كشف عن تطورات جديدة لانتشار فيروس كورونا، قائلا :"هناك إصابات بين موظفي مطار جاتويك في بريطانيا، وهم يمثلون 30%.

إغلاق مطار جوتوك البريطاني أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا

مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أشار إلى أن هذا الأمر سبّب مشكلة في حركة الملاحة، وأيضا إغلاق مطار جوتوك البريطاني لمدة أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا بين الموظفين.

وفي وقتا سابق تحدث الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن توقع بعض المتخصصين حدوث جائحة صحية عالمية على غرار أزمة كورونا خلال السنوات الماضية.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قبل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70)، أكد الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن العالم يمر بتغيرات جيوفيزيائية ومناخية أثرت على نمط انتشار الأمراض مثل الكوارث كالزلازل مثل زلزال تركيا والمغرب، أو فيضانات مثل ما وقع في مدينة درنة الليبية وباكستان العام الماضي".

الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، تابع أن الكوارث الطبيعية والتدخلات البشرية تسببت في تغير التوزيع الجيوفزيائي ونمط انتشار الأمراض، على سبيل المثال انتشار البعوض كناقل للأمراض"، وأكد أن حدوث جائحة أخرى أمر وارد الحدوث ولكن لا نعرف الموعد، وبالتالي يجب تقوية النظم الصحية للتعامل مع الجوائح المستقبلية.

فيما ظهرت سلالة جديد من متحور كورونا الجديد EG.5 من "أوميكرون البديل" المعروف باسم (XBB.1.9.2)، ويتشابه مع متحور أوميكرون لكنه ينتشر بشكل أسرع، ويمتلك المتحور الجديد طفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

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