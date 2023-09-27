مخاوف في بريطانيا من زيادة انتشار بيرولا متحور كورونا الجديد.. تفاصيل

أصدر أحد كبار العلماء البريطانيين تحذيرًا عاجلًا يدعي أن الأمر "مسألة وقت فقط" قبل أن يكون هناك ارتفاع في حالات الإصابة بسلالة بيرولا الجديدة لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “ديلي يستار"،سرعان ما أصبح المتغير هو السلالة السائدة في المملكة المتحدة، حيث تضاعفت الحالات الإيجابية كل بضعة أيام تقريبًا في الأسابيع الأخيرة.

لقد تم التأكد من أنه يحتوي على أكثر من 30 طفرة مختلفة، مما يجعل من الصعب على الخبراء تحليله بشكل صحيح - ولكن من المثير للقلق أن منظمة الصحة العالمية وضعته على قائمة المراقبة الخاصة بها.

خاوف من زيادة انتشار بيرولا سلسلة فيروس كورنا الجديد

ومع اقتراب البلاد من فصل الخريف، يُعتقد أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في الحالات من سلالة BA.2.86 كما رأينا عندما كان جائحة فيروس كورونا في أخطر حالاته في عامي 2020 و2021.

وفي حديثه إلى The Mirror، وصف البروفيسور ستيفن غريفين الآن السلالة بأنها "سلف" السلالات الفوضوية المستقبلية، ودليل على أن الفيروس لا يظهر "أي علامات على التوقف".

قال: “إن التصور بأننا قد انتهينا منها وسرد ضرورة التعايش معها هو طريقة أخرى للقول إننا على استعداد للتعامل مع الضرر الذي تسببه".