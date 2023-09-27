عاجل
مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق إثر حادث الحريق بمحافظة نينوى شاهد: عمل فني في بحيرة إسبانية معرضة لخطر الاختفاء للتوعية بمشكلة شحّ المياه مخاوف في بريطانيا من زيادة انتشار بيرولا متحور كورونا الجديد.. تفاصيل أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلن موعد ترشح السيسي وتحذير عاجل من الأرصاد وبكاء طالبة بعد لقاء الرئيس حدث ليلا .. مصرع وإصابة 450 شخصا في حريق صالة أفراح بالعراق.. وسيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وظاهرة جوية خطيرة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاوف في بريطانيا من زيادة انتشار بيرولا متحور كورونا الجديد.. تفاصيل

خاوف من زيادة انتشار
خاوف من زيادة انتشار بيرولا سلسلة فيروس كورنا الجديد

أصدر أحد كبار العلماء البريطانيين تحذيرًا عاجلًا يدعي أن الأمر "مسألة وقت فقط" قبل أن يكون هناك ارتفاع في حالات الإصابة بسلالة بيرولا الجديدة لفيروس كورونا.

 وبحسب صحيفة “ديلي يستار"،سرعان ما أصبح المتغير هو السلالة السائدة في المملكة المتحدة، حيث تضاعفت الحالات الإيجابية كل بضعة أيام تقريبًا في الأسابيع الأخيرة. 

لقد تم التأكد من أنه يحتوي على أكثر من 30 طفرة مختلفة، مما يجعل من الصعب على الخبراء تحليله بشكل صحيح - ولكن من المثير للقلق أن منظمة الصحة العالمية وضعته على قائمة المراقبة الخاصة بها. 

خاوف من زيادة انتشار بيرولا سلسلة فيروس كورنا الجديد

ومع اقتراب البلاد من فصل الخريف، يُعتقد أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في الحالات من سلالة BA.2.86 كما رأينا عندما كان جائحة فيروس كورونا في أخطر حالاته في عامي 2020 و2021.

وفي حديثه إلى The Mirror، وصف البروفيسور ستيفن غريفين الآن السلالة بأنها "سلف" السلالات الفوضوية المستقبلية، ودليل على أن الفيروس لا يظهر "أي علامات على التوقف".

قال: “إن التصور بأننا قد انتهينا منها وسرد ضرورة التعايش معها هو طريقة أخرى للقول إننا على استعداد للتعامل مع الضرر الذي تسببه".

فيروس كورونا سلالة بيرولا بيرولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فأر عملاق يركض داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في بريطانيا.. فيديو

اكتشاف جسمين غريبين بالقرب من مجرة درب التبانة.. ما القصة؟

ملياردير أمريكي يستخدم أجهزة حديثة ليظل شابا طيلة عمره

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

كلب مسعور ينهش رجلاً بوحشية مروعة في بريطانيا |شاهد

بقوة 22 قنبلة ذرية|رائد عالمي: كويكب ضخم يُدمّر الأرض في هذا الموعد

لاعب كرة شهير ينجو من السجن بعد مطاردة مع الشرطة البريطانية

شاهد لحظة وفاة شخصين بصاعقة برق على أحد شواطئ المكسيك

ترشيحاتنا

الفرح تحول لـ عزاء.. مصرع وإصابة 250 شخصا بحفل زفاف في العراق

مقتل ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال

العالم يحتفل بـ يوم السياحة تحت شعار الاستثمار في الناس وكوكب الأرض

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

كيف تجعل صلاة واحدة تكفر جميع ذنوبك ؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معصوبة العينين.. طفلة تدخل موسوعة جينيس في لعب الشطرنج

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

شاهد.. الظهور الأول للأميرة فوزية أصغر أحفاد الملك فاروق في مصر.. صور

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ