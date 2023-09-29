أشرف صبحي: ماراثون الرمال يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استضافة مصر لـ ماراثون الرمال، مشيرا إلى أنه يُعد إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام، بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها.

وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ten، أن اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث؛ يرجع إلى طبيعتها الخاصة، مشيرا إلى أن الماراثون يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر، ويستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لـ محمية وادي الريان والسياحة البيئية في مصر.

ونوه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأن هذا الماراثون، يستهدف أيضا تعزيز السياحة، وخاصة القادمة من أوروبا، والمشاركة المستدامة مع البيئة الطبيعية في مصر، وبالطبع التركيز الأكبر على الصحة العامة والرياضة.