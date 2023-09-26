أشرف صبحي: 41 لاعبا مصريا تأهلوا لأولمبياد باريس

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المركز الرياضي بالمعادي صرح رياضي عملاق لأبطالنا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توفير متطلبات الأبطال الرياضيين.



وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمضاعفة مكافآت الابطال الرياضيين، متابعا انه نقدم الشكر للرئيس السيسي لدعمه للأبطال الرياضيين.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن ٤١ لاعبا مصريا تأهلوا لأولمبياد باريس، لافتا إلى أن أكاديمية ناصر العسكرية لها دور كبير في دعم قدرات الابطال الرياضيين.