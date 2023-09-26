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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يهنئ البطلة سمر حمزة بمواصلة تصدر التصنيف العالمي للمصارعة النسائية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة و البطلة المصرية سمر حمزة

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى البطلة المصرية سمر حمزة، لاعبة المصارعة الحرة، بمواصلتها تصدر التصنيف العالمي للمصارعة النسائية.


وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية للبطلة المصرية سمر حمزه، مشيراً إلى أنها مثال مشرف للرياضة النسائية ومصدر إلهام للرياضيين الآخرين، مشيداً بالتفاني والعمل الجاد الذي تبذله سمر حمزه في تحقيق النجاحات وتمثيل مصر على المستوى العالمي.


وأشاد صبحي، بالإنجاز التاريخي للبطولة المصرية واستمرارها في كسر الأرقام القياسية باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولي للمصارعة وبعملها الدائم على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكدا توفير كافة الدعم والإمكانيات اللازمة للبطلة المصرية سمر حمزه ولباقي الرياضيين المصريين، لتحقيق مزيد من الإنجازات وتمثيل البلاد بأفضل شكل على المستوى الدولي.


وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته للبطلة المصرية سمر حمزه بمواصلة التفوق والنجاح في مسيرتها الرياضية، مؤكداً على أهمية دعم الرياضة المصرية وتشجيع المواهب الصاعدة، لبناء جيل رياضي قوي يستطيع المنافسة وتحقيق الإنجازات.


وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمي للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كجم في المنافسات النسائية، برصيد ٧٧٨٠٠ نقطة متقدمة على اليابانية يوكا كاغامي والتي جاءت في المركز الثاني بمجموع نقاط ٧٦٠٠٠، وجاءت في المركز الثالث ميديت كيزي لاعبة  قرغيزستان بنقاط ٧٢٦٠٠.

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