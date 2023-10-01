أخبار الفن| انهيار أسرة محمد فريد بجنازته.. ولقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

نشر قسم الفن، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تصدر اسم الفنان توفيق عبد الحميد محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية بعد إعلان خبر اعتزاله الفن بشكل نهائى.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي":

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة توفيق عبد الحميد ..

عرف توفيق عبد الحميد، بأدائه السلس الواقعي، وعيونه التي تزداد عمقا ولمعانا كلما اندمج في الأداء وشخصيته المتلونة التي تجبر المشاهد على التعايش معه في كل شخصيه يقوم بتجسيدها.

كشفت رشا سامي العدل الساعات الأخيرة فى حياة شقيقها أحمد، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس .

وكتبت رشا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" قاعدين علي البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك و بنعيط سوا و نشتكي لبعض قد ايه ابونا وحشنا و قد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير".

وصل قبل دقائق، جثمان الفنان الراحل محمد فريد، إلى مسجد الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير.

نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، من آخر ليلة عرض لـ مسرحية سيد درويش، التي شهدت واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، بمسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

وظهر في الفيديو، بطل مسرحية سيد درويش «ميدو عادل» وهو يقدم التحية للجمهور وصناع العرض، ومسئولي البيت الفني للفنون الشعبية الحاليين والسابقين ووزيرة الثقافة؛ وذلك في ظل غياب لقاء سويدان، عن مشهد تحية الجمهور لسبب لم تكشف عنه.

شيّعت منذ قليل جنازة الفنان محمد فريد إلي مثواه الأخير من مسجد الحصري بأكتوبر عقب صلاة الظهر مباشرة.

حيث خيّم الحزن علي الحضور من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال العامة، كما حضر الفنان أشرف ذكي والفنانة نهال عنبر فقط من الوسط الفني.

شيّعت قبل قليل جنازة الفنان محمد فريد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير، بعد ما وافته المنية أمس السبت 30 سبتمبر.

وكان في مقدمة حضور جنازة محمد فريد، الفنان الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- ومعه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس النقابة.