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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طلبت منه الشهادة.. رشا سامى العدل تكشف الساعات الأخيرة فى حياة شقيقها

صدى البلد

كشفت رشا سامى العدل الساعات الأخيرة فى حياة شقيقها أحمد، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس . 

وكتبت رشا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" قاعدين علي البحر في دهب في ساعة غروب بنضحك و بنعيط سوا و نشتكي لبعض قد ايه ابونا وحشنا و قد ايه الحياة من غيره صعبة فضفضنا لبعض ووعدنا بعض بحاجات كتير":

وأضافت ؛" رجع القاهرة علي وعد بلقاء قريب نتجمع فيه تاني ... و جيه اللقاء بعد مكالمة تليفون الحقي اخوكي تعبان في المستشفي جريت عليه لقيت التعب و الألم زايدين علي عمره عمرين مش عارف يتنفس و كلامه بصعوبه قعدت اكلمه و اضحكه و أحاول اهون عليه شوية و اسيبه يرتاح شوية ".

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وأوضحت :"في عز محاولاتي نقله لمستشفي تانية فقد نبض قلبه لثواني قدامي اتخضيت الدكاترة طمنوني و قالوا مفيش حاجة اهو زي الفل بس قلبي وجعني و لقيتني بقول له عايزاك تسبح و تقول الشهادة معايا و تفضل تقول كل القرآن اللي انت حافظه يا دوبك لفيت ظهرى و لسة هاخرج اشوف موضوع الإسعاف و نقله لقيت دكاترة و ممرضين في كل حتة حوالين احمد بيحاولوا ينعشوه ٣٨ دقيقة علي الساعة محاولات و انا واقفة قدامه قلبي بيتقطع و روحي انا بتطلع مني ماسكة في خيط امل من الدخان اتقطع ب اخر نفس منه .... و راح أحمد ، اخويا الصغير الطيب الحنين الهادي ".

وحرص عدد كبير من الفنانين وعائلة العدل علي حضور صلاة الجنازة علي الراحل أحمد سامي العدل، حيث ظهرت الفنانة ماجدة نور الدين والدة الشاب الراحل منهارة من البكاء أمام مسجد الفاروق بالمعادي تنتظر انتهاء الصلاة على فقيدها، لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة.

وتوافد المخرج خالد يوسف ومجدى أبو عميرة ومريم أبو عوف وإيمان العاصي وأمير عيد وأمل رزق وحسن أبو الروس وطارق النهرى، والمخرج ماندو العدل وهنادي مهنا والمخرج عمرو سلامة.

رشا سامى العدل جنازة أحمد سامي العدل المخرج أحمد سامي العدل سبب وفاة أحمد سامي العدل

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