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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

أحمد سامي العدل
أحمد سامي العدل

أعلنت رشا سامي العدل وفاة شقيقها أحمد سامي العدل وكان من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد سامي العدل 

وقالت رشا من خلال بوست خاص بها: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل".

وتابعت: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

سبب وفاة نجل سامي العدل

وعن سبب وفاة نجل الفنان سامي العدل، قالت إسراء العدل في تصريحات إعلامية، أن الراحل أصيب منذ فترة كبيرة بفيروس كورونا، وسبب له تجلطات في الرئة.

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وتابعت إسراء العدل:"هذا الأمر تسبب لأحمد سامي العدل في مشكلة في القلب، وكان فى المستشفى، وكان من المقرر أن يخضع لعملية تركيب صمام بالقلب صباح اليوم، لكنه رحل قبل أن يجريها".

وفاة سامي العدل

يذكر أن الفنان سامى العدل رحل عن عالمنا 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.
 

احمد سامي العدل 

جنازة أحمد سامي العدل

أعلن خالد سامي العدل، عن موعد تشييع جنازة شقيقه الفنان والمخرج أحمد سامي العدل الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الجنازة في مسجد الفاروق بعد صلاة العصر في المعادي".

من هو أحمد سامي العدل؟

أحمد سامي العدل ممثل ومخرج وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل، وشارك بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة  يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت اخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

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