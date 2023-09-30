وزيرة التخطيط: الدول النامية تنفق 4% من دخلها لمواجهة آثار التغير المناخي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الدول النامية تنفق ٤% من دخلها لمواجهة آثار التغير المناخي.

وأضافت "هالة السعيد" خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن، المنعقد اليوم بالعاصمة الادارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة التي زادت من 110 مليار جنيه إلى تريليون و50 مليار جنيه .



وأوضحت أن الحكومة عملت على رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرة إلى الوزارة تتعاون مع كبري المؤسسات المحلية والدولية لتنفيذ مخطط تنمية الدولة .

وأشارت إلى أن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تقوم على 17 هدفا لا بد على العالم أن يلتزم بتحقيقها في 2030.

ونوهت بأن أهم هذه الأهداف الحد من الفقر والجوع، وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة، والمساواة بين الجنسين، وفرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي اتفق عليها العالم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: “كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن”.